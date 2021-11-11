Накануне в Московском районном суде Казани прошло первое слушание по делу Алексея Зворыгина, который ранее трудился заместителем начальника в колониях № 3 и № 5 Татарстана. Подполковника обвиняют в четырех преступных эпизодах, сообщает "Реальное время", но сам он все обвинения категорически отрицает.

Мужчина уже почти год находится в СИЗО под стражей. Поначалу его обвиняли в мошенничестве с мясным контрактом, но обвинения были сняты в конце расследования. Впрочем, предъявили новые - в получении взятки путем передачи в безвозмездное пользование лизинговой иномарки, в превышении полномочий, в растрате сырья ИК и еще одной взятке на 50 тысяч рублей.

Потерпевшим по эпизоду растраты признано региональное управление ФСИН. Его ущерб оценен в 10 млн рублей.