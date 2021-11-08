В Нижнекамске принято решение отстранить от работы 13 педагогов, которые отказались делать прививку от коронавируса. Об этом сегодня сообщил руководитель местного управления образования Рамиль Гиниятуллин. На данный момент, по его словам, все учителя-антиваксеры от работы уже отстранены.

Другие учителя, по словам чиновника, пересмотрят свои рабочие графики, изменят их, чтобы закрыть выпавшие у отстраненных коллег часы.

Напомним, в Татарстане действует обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для представителей ряда сфер деятельности. В том числе, в обязательном порядке должны привиться учителя.

А с 22 ноября введут обязательную вакцинацию для сотрудников вузов и студентов.