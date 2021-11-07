В России дети стали еще чаще болеть коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

«Видим, что и дети заболевают чаще, более 3 тысяч детей находятся под наблюдением медработников. Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна», - сказал министр.

Как отмечается, вакцины разрабатываются на платформе «Спутника», уже доказавший свою безопасность и эффективность. Речь идет о вакцине для подростков.

Вакцина от коронавируса для детей, разработанная НИЦ им. Гамалеи, может получить название «Спутник М». Ученые уже направили пакет документов на регистрацию вакцины. Прививать детей и подростков будут добровольно — при согласии родителей или опекунов.