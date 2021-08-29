В Башкирии 15-летнюю девушку нашли в яме в селе Питяково Бирского района. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По подозрению задержаны двое жителей села Питяково 21 и 24 лет — они уже сознались в содеянном и рассказали о произошедшем.

Известно, что 26 августа компания подростков отмечала день рождения на улице в селе Питяково. Позже к молодым людям присоединились подозреваемые. Один из них предложил продолжить празднование у него дома. Компания согласилась. После праздника, когда все разошлись по домам, мужчины изнасиловали 15-летнюю девочку. Совершив преступление, они ее задушили и спрятали тело в яме недалеко от дома. На следующий день мать потерпевшей заявила в полицию о пропаже дочери.

Возбуждено уголовное дело.