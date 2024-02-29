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Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

kuban.rbc.ru

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Глава СК РФ Александр Бастыркин поручил сделать доклад по делу о нападении на подростка в Набережных Челнах. Об этом доложила пресс-служба ведомства.

Сообщалось, что житель Челнов избил 13-летнего школьника, за то, что он играл возле его автомобиля и поцарапал его.
По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Самоуправство».

Начальник СУ СКР по Татарстану Валерий Липской сформирует доклад о ходе расследования и представит его главе СК страны.

Ранее, Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах.

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