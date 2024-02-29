Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Глава СК РФ Александр Бастыркин поручил сделать доклад по делу о нападении на подростка в Набережных Челнах. Об этом доложила пресс-служба ведомства.

Сообщалось, что житель Челнов избил 13-летнего школьника, за то, что он играл возле его автомобиля и поцарапал его.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Самоуправство».

Начальник СУ СКР по Татарстану Валерий Липской сформирует доклад о ходе расследования и представит его главе СК страны.

Ранее, Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах.