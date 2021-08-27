Лето 2021 года вошло в тройку самых жарких за последние 200 лет в Казани. В расчет брали среднюю температуру за три месяца, сообщает "Татар-информ" со ссылкой на профессора, доктора географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева.

"На первом месте рейтинга лето 2010 года со средней температурой в 23,3 градуса. На втором месте - 1869 год, когда средняя летняя температура составила 22,5 градуса. Нынешнее лето стоит на третьем месте со средней температурой 22,4 градуса (согласно данным на 27 августа)", - пишет агентство.