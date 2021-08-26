В Казани на улице Гвардейской в районе шести вечера произошло ДТП с участием трамвая и грузового автомобиля "Газель", в результате которого водитель машины получил ряд травм.

Как сообщается, сошедший с рельсов трамвай врезался в "Газель", после чего та завалилась на бок. Во время столкновения в салоне трамвая находилось порядка 20 человек, никто из пассажиров повреждений не получил.

Единственный пострадавший - 32-летний водитель грузового автомобиля. Скорая забрала его в больницу.

Детали аварии уточняются.