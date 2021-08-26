Бывшему сотруднику Росгвардии в Казани и его товарищу придется заплатить за изнасилование секс-работницы. С обоих взыщут 258 тысяч рублей, сообщает "Зона права", ссылаясь на решение Приволжского суда Казани.

Бывший силовик Тимербулат Шагимуллин уволился из Росгвардии за три дня до совершения преступления. Он и его друг Нияз Хисматов решили навестить одну из тружениц интимного фронта, оказывающую услуги определенного характера на съемной квартире. Все случилось в октябре 2019 года.

Они предложили женщине "крышу" за процент от ее заработка. Но она отказалась. Тогда гости совершили групповое изнасилование и отобрали у своей жертвы 28 тысяч рублей. После их ухода секс-работница решила обратиться в полицию.

В марте этого года бывший силовик получил 8 лет колонии, а его подельник - 7,5 лет.

Жертва обратилась в суд с гражданским иском, требуя взыскать с обоих за моральный и физический ущерб. Суд удовлетворил иск частично, и каждый из осужденных выплатит женщине по 125 тысяч. А бывший росгвардеец сверх того заплатит еще 8 тысяч за моральный ущерб.