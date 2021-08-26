В Татарстане «умные» вещи предпочитают «вечные» тарифы

В республике стало больше «умных» вещей. С начала года количество пользователей специальных тарифов для смарт-устройств в регионе выросло на 80%.

Такими сведениями поделились аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные пользователей тарифов «Умные вещи» и «Умные часы» за 2020 – 2021 года.

Эти специализированные тарифы предназначены для техники, оснащенной слотом для SIM-карты: смарт-часов, бортовых компьютеров автомобиля, GPS-ошейников, датчиков протечки воды, пожарных и охранных сигнализаций, камер видеонаблюдения, бытовой техники и других систем «умного дома». SIM-карты помогают татарстанцам оставаться на связи не только друг с другом, но и с квартирой, автомобилем и даже домашними питомцами. Общение между человеком и техникой происходит посредством звонков, SMS или онлайн-интерфейсов.

За год интернет-трафик, проходящий через устройства, в Татарстане вырос в 2 раза и составил более 12 TБ информации. В среднем ежемесячно с помощью таких гаджетов расходуется объем данных, сопоставимый с весом 100 приложений для удаленного контроля тренировок четвероногих друзей. Кроме того, по запросу владельца, устройства отправляют порядка 8 SMS и используют для обратной связи около 19 минут в месяц. Чаще «умные» SIM-карты используют в детских смарт-часах для определения местонахождения и связи с ребенком.

В последнее время владельцы девайсов, в особенности специальных часов, предпочитают «вечные» тарифы. С начала года в 7 раз выросло число татарстанцев, подключивших опцию «Умные вещи навсегда» МегаФона. Абоненты, внеся разовый платеж, пользуются его услугами бессрочно.

Популярность интеллектуальной электроники подтверждают продажи в розничных сетях. Спрос на смарт-гаджеты в июле 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в фирменных салонах МегаФона вырос в 2 раза, а в интернет-магазине – в 4 раза.