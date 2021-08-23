43-летний житель Лениногорска стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в жестоком избиении 14-летней дочери-подростка. Дело в отношении мужчины заведено по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Угроза убийством" и "Истязание". Об этом рассказали в региональном управлении СКР по Татарстану.

С декабря прошлого году по июль этого года татарстанец в нетрезвом виде регулярно избивал ребенка, угрожал дочери убийством. Истязания прекратились только после того, как мать девочки не выдержала и сама заявила на мужа в полицию.

Вину свою мужчина признал лишь частично.