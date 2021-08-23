В десятках домов Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду. Это сулчится 24 августа. Причина отключения, как сообщили в мэрии, заключается в необходимости проведения ремонта сетей водоснабжения по Тихорецкой.

Итак, с 9 утра 24 августа и до 6 утра 25 августа воды не будет в домах №18/1, 20, 20 к.1, 2, 3, 4; 20/1, 20а, 26, 26 к.2, 3, 4, 5, 7, 8; 26б, 26в по улице Крутовская.

Кроме того, без воды останется СДТ "Сад №3 СК", а также дом 77 к.1 по улице Магистральная, дом №20 по улице Складская, все корпуса домов №2 и 2б по улице Тихорецкая и дома по этой же улице №7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7а, 7а к.1, 2, 3, 4; 7б, 9, 9 к.1; 9/1ю

Также воды не будет в домах №3, 3/1, 3/2, 5 к.1; 5а по улице Южно-Промышленной, СНТ "Вахитовец-1", а также на улице Алебастровой.

Граждан просят заблаговременно запастись водой для пищевых и технических нужд.