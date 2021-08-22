В Татарстане четвертый день подряд погода устанавливает температурный рекорд. Об этом рассказали ученые ученые КФУ.

По их данным, 20 августа рекордные показатели — это +38º, чуть меньше температура была 18 и 19 августа. Во все дни такая погода — исторический максимум (34,3º и 36,1º соответственно). 21 августа зафиксирована температура +36,8º. До этого рекорд был в 2016 году — температура воздуха тогда составила +34,9º.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, прохладна ожидается с понедельника: 23 августа температура днем составит +25 … +30º, во вторник 24 августа температуры не ожидаются выше +27º.

Сегодня, 22 августа, обещают до +35 градусов, но в восточных районах возможна жара до +39º.

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