Специалисты Сбера выявили принципиально новый способ кражи денег россиян. Для него мошенники используют популярные мессенджеры. В них устраивают якобы розыгрыши призов, сообщает РИА Новости.

Участникам розыгрыша сулят награды в несколько тысяч долларов, но поясняют, что из-за запрета на перевод валюты внутри РФ выигрыш нужно конвертировать в рубли, за что выигравший должен внести небольшую комиссию.

Для оплаты такого сбора за конвертацию просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и секретный трехзначный код с обратной стороны карты. Снимают обычно небольшую сумму - несколько сотен рублей, а потом через некоторое время снимают все, что есть на карте.

"Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор", - рекомендуют эксперты Сбера.