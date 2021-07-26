Казань является одним из древнейших российских городов. Не будет преувеличением, если сказать, что строили его на костях, а потому даже скептики признают: есть в городе такие места, в которых кровь в жилах стынет. И даже те, кто в мистику не верят, ощущают в них нечто потустороннее, чуждое, а иногда и откровенно враждебное.

Исследованием страшных городских легенд занимаются многие, в том числе группа "Казань-Космопоиск".

В чем аномальность?

Трудно найти в России город, в котором было бы столько же аномальных зон, как в Казани. Официальная наука, конечно, мало что может объяснить, но исследователи аномального условно делят их на места силы и гиблые места. В первых человек чувствует себя лучше, во вторых - энергетика разрушительная, и это не может не ощущаться.

В таких местах нарушается ход времени или его восприятие. Вам кажется, что прошло несколько минут, а на самом деле вы провели здесь гораздо дольше. Таких мест старательно избегают птицы и животные. Часто в гиблых местах у человека появляется беспричинное чувство тревоги, страха, возникает чувство, что за вами кто-то наблюдает. Для таких мест характерны "неправильные" деревья - скрученные, раздвоенные, искривленные.

Даже если вы - не гость, а коренной местный житель, будет довольно познавательно прогуляться по загадочным аномальным местам Казани, если, конечно, у вас стальные нервы.

Дом Культуры Химиков - призрак Гальпен

Интересен не сам дом культуры, а парк (пересечение Декабристов и Ямашева). Раньше, еще в 17 веке, тут было монастырское кладбище. В Казани тогда гуляла чума, погибло около 43 тысяч человек. В сам монастырь доставили мощи мучеников и образ Смоленской иконы Божией матери. Говорят, что именно это помогло остановить тотальный мор. Но доброй славы место не снискало.

По соседству в Козьей слободе примерно с того же времени странным образом начали пропадать юные незамужние девицы. А на кладбище почти одновременно с этим начали появляться странные безымянные могилы.

Особенно страшным считается место в парке, где растет старая сосна. При желании найти ее не трудно - у нее есть дупло и возле него выжжена буква "Г". Говорят, что ночами из него появляется скелетоподобный призрак Гальпен, он охотится за юными девушками. А потому гулять там ночами точно не стоит.

Шоссейная - общество самоубийц

В Кировском районе, в частности, на Шоссейной дома построили там, где ранее было старинное кладбище. И большинство странных явлений, включая появление призраков, люди отмечают именно внутри квартир в домах нечетной стороны с 15 до 21.

Если вы поговорите с местными жителями, они расскажут много интересного - о "недоброй ауре", кошмарных снах, которые для местных обитателей - явление довольно привычное. Медики из скорой помощи говорят, что тут довольно большой процент самоубийств.

Сад "Эрмитаж" - призрак помещика

Там, где сейчас расположен этот сад, ранее была усадьба Ворожцова. Помещик был психопатом и социофобом. Гостей не жаловал, крепостных держал в строгости, мог запороть до смерти за минимальный проступок. Трупы без отпевания закапывал в саду. Даже к собственным детям помещик не испытывал жалости. Сына, говорят, забил до смерти за попытку донести о зверствах отца, дочь умерла молодой, вторая дочь сбежала, жена ушла в монастырь.

Дом помещика сгорел дотла по невыясненным причинам. В саду часто видят призраков, и самые неприятные встречи, по словам очевидцев, происходят , если встречается дух самого помещика. Человеку становится внезапно очень страшно, хочется бежать из сада без оглядки.

Шамовская больница - страдающие души

В здании Шамовской больницы экстрасенсы не советуют размещать ничего, кроме медицинского учреждения. Именно так хотел купец Шамов, который был первым владельцем здания. По его фамилии, как понятно, и возникло название больницы.

Древние стены, говорят городские легенды, помнят страдания больных людей, они буквально впитали их. И это здание может проявиться с недоброй стороны, если души эти будут потревожены. Несмотря на это, в бывшей больнице решили сделать отель.

Озеро Кабан и утопленники

Озеро Кабан опасно, уверены исследователи непознанного. Недаром тут регулярно тонут люди, а многие говорят, что видят в воде очертания тела, но на поверку оказывается, что в воде никого нет. Городская легенда гласит, что около четырех веков назад здесь проживала старая ведьма. Она прикормила кошек со всей округи.

Как то-люди проснулись от ужасающих криков. Выяснилось, что это ведьма по очереди топила своих кошек в Кабане, проклиная озеро. И остальные кошки стояли в очередь, обреченные и как будто одурманенные. Люди начали бить ведьму камнями и ветками, всем, что попадало под руку. Ведьма демонически хохотала. Кошки разом сорвались с места и сами бросились в воду.

Ведьма тогда погибла, и говорят, что сейчас призраки кошек царапают лед зимой изнутри, чтобы потопить всех, кто решится пересечь Кабан по льду.

Дом Кекина - татарин в кальсонах

В старинном доме Кекина нередко видят полупрозрачную фигуру мужчины в кальсонах. По словам очевидцев, он похож на татарина в исподнем. Призрак выходит прямо через стену и пересекает улицу.

Легенды гласят, что мужчина был незадачливым вором, которого хозяин насмерть забил медным подсвечником, поймав среди ночи. Встретить вора в кальсонах - дурной знак. Считается, что ворует удачу и здоровье у всех, кто увидит его здесь.

Арское кладбище и дух ребенка

У Арского кладбища можно встретить привидение ребенка, на вид ему около семи лет. История эта давняя, и сложно сказать, что случилось с малышом.

Говорят, что у матери его денег хватило только на белый камень на могиле чада. Высечь на нем имя покойного уже было не на что. Камень этот до сих пор имеется в старой части погоста. А неприкаянная душа безымянного ребенка так и ходит, ищет что-то. Может, свое имя.