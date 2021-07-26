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Фото: социальные сети

Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков

26.07.2021, 08:45 1572 8 prokazan.ru
Казань является одним из древнейших российских городов. Не будет преувеличением, если сказать, что строили его на костях, а потому даже скептики признают: есть в городе такие места, в которых кровь в жилах стынет. И даже те, кто в мистику не верят, ощущают в них нечто потустороннее, чуждое, а иногда и откровенно враждебное.
 
Исследованием страшных городских легенд занимаются многие, в том числе группа "Казань-Космопоиск".

В чем аномальность?

Трудно найти в России город, в котором было бы столько же аномальных зон, как в Казани. Официальная наука, конечно, мало что может объяснить, но исследователи аномального условно делят их на места силы и гиблые места. В первых человек чувствует себя лучше, во вторых - энергетика разрушительная, и это не может не ощущаться.
 
В таких местах нарушается ход времени или его восприятие. Вам кажется, что прошло несколько минут, а на самом деле вы провели здесь гораздо дольше. Таких мест старательно избегают птицы и животные. Часто в гиблых местах у человека появляется беспричинное чувство тревоги, страха, возникает чувство, что за вами кто-то наблюдает. Для таких мест характерны "неправильные" деревья - скрученные, раздвоенные, искривленные.
 
Даже если вы - не гость, а коренной местный житель, будет довольно познавательно прогуляться по загадочным аномальным местам Казани, если, конечно, у вас стальные нервы.

Дом Культуры Химиков - призрак Гальпен

Интересен не сам дом культуры, а парк (пересечение Декабристов и Ямашева). Раньше, еще в 17 веке, тут было монастырское кладбище. В Казани тогда гуляла чума, погибло около 43 тысяч человек. В сам монастырь доставили мощи мучеников и образ Смоленской иконы Божией матери. Говорят, что именно это помогло остановить тотальный мор. Но доброй славы место не снискало.
 
По соседству в Козьей слободе примерно с того же времени странным образом начали пропадать юные незамужние девицы. А на кладбище почти одновременно с этим начали появляться странные безымянные могилы.
 
Особенно страшным считается место в парке, где растет старая сосна. При желании найти ее не трудно - у нее есть дупло и возле него выжжена буква "Г". Говорят, что ночами из него появляется скелетоподобный призрак Гальпен, он охотится за юными девушками. А потому гулять там ночами точно не стоит.
 

Шоссейная - общество самоубийц

В Кировском районе, в частности, на Шоссейной дома построили там, где ранее было старинное кладбище. И большинство странных явлений, включая появление призраков, люди отмечают именно внутри квартир в домах нечетной стороны с 15 до 21.
 
Если вы поговорите с местными жителями, они расскажут много интересного - о "недоброй ауре", кошмарных снах, которые для местных обитателей - явление довольно привычное. Медики из скорой помощи говорят, что тут довольно большой процент самоубийств.

Сад "Эрмитаж" - призрак помещика

Там, где сейчас расположен этот сад, ранее была усадьба Ворожцова. Помещик был психопатом и социофобом. Гостей не жаловал, крепостных держал в строгости, мог запороть до смерти за минимальный проступок. Трупы без отпевания закапывал в саду. Даже к собственным детям помещик не испытывал жалости. Сына, говорят, забил до смерти за попытку донести о зверствах отца, дочь умерла молодой, вторая дочь сбежала, жена ушла в монастырь.
 
Дом помещика сгорел дотла по невыясненным причинам. В саду часто видят призраков, и самые неприятные встречи, по словам очевидцев, происходят , если встречается дух самого помещика. Человеку становится внезапно очень страшно, хочется бежать из сада без оглядки.

Шамовская больница - страдающие души

В здании Шамовской больницы экстрасенсы не советуют размещать ничего, кроме медицинского учреждения. Именно так хотел купец Шамов, который был первым владельцем здания. По его фамилии, как понятно, и возникло название больницы.
 
Древние стены, говорят городские легенды, помнят страдания больных людей, они буквально впитали их. И это здание может проявиться с недоброй стороны, если души эти будут потревожены. Несмотря на это, в бывшей больнице решили сделать отель.

Озеро Кабан и утопленники

Озеро Кабан опасно, уверены исследователи непознанного. Недаром тут регулярно тонут люди, а многие говорят, что видят в воде очертания тела, но на поверку оказывается, что в воде никого нет. Городская легенда гласит, что около четырех веков назад здесь проживала старая ведьма. Она прикормила кошек со всей округи.
 
Как то-люди проснулись от ужасающих криков. Выяснилось, что это ведьма по очереди топила своих кошек в Кабане, проклиная озеро. И остальные кошки стояли в очередь, обреченные и как будто одурманенные. Люди начали бить ведьму камнями и ветками, всем, что попадало под руку. Ведьма демонически хохотала. Кошки разом сорвались с места и сами бросились в воду.
 
Ведьма тогда погибла, и говорят, что сейчас призраки кошек царапают лед зимой изнутри, чтобы потопить всех, кто решится пересечь Кабан по льду.

Дом Кекина - татарин в кальсонах

В старинном доме Кекина нередко видят полупрозрачную фигуру мужчины в кальсонах. По словам очевидцев, он похож на татарина в исподнем. Призрак выходит прямо через стену и пересекает улицу.
 
Легенды гласят, что мужчина был незадачливым вором, которого хозяин насмерть забил медным подсвечником, поймав среди ночи. Встретить вора в кальсонах - дурной знак. Считается, что ворует удачу и здоровье у всех, кто увидит его здесь.

Арское кладбище и дух ребенка

У Арского кладбища можно встретить привидение ребенка, на вид ему около семи лет. История эта давняя, и сложно сказать, что случилось с малышом.
 
Говорят, что у матери его денег хватило только на белый камень на могиле чада. Высечь на нем имя покойного уже было не на что. Камень этот до сих пор имеется в старой части погоста. А неприкаянная душа безымянного ребенка так и ходит, ищет что-то. Может, свое имя.
Специальный репортаж Казань
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комментарии

Нечто
2
26 июля 2021
09:09
Проказа докатилась))))) Нет слов, даже нет эмоций, да закройтесь уж в конце концов, не позорьтесь
Горожанин
7
26 июля 2021
09:18
А чем еще сейчас пугать ковидом и привидениями. Холопов всегда нужно держать в напряжении чтоб не рассла[***].
В ответ на комментарий пользователя
Проказа докатилась))))) Нет слов, даже нет эмоций, да закройтесь уж в конце концов, не позорьтесь
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Злобный Аноним
1
26 июля 2021
10:12
В ответ на комментарий пользователя
Проказа докатилась))))) Нет слов, даже нет эмоций, да закройтесь уж в конце концов, не позорьтесь
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Злобный Аноним
1
26 июля 2021
10:20
Мда... с каждым годом все сказочнее и сказочнее :-P
Обыватель
4
26 июля 2021
11:06
Всем геям настоятельно не рекомендую посещать старое здание ветакадемии - там может появляться призрак голой молодой женщины и до смерти пугать своим мерзким видом!
Горожaнин
2
26 июля 2021
11:52
Черкесский городской суд вынес приговор по делу 19-летнего местного жителя. В начале этого года сотрудниками Росгвардии прибывшими по тревоге был задержан с поличным молодой мужчина. Разбив окно он проник на территорию птицефабрики где занимался насильственными действиями сексуального характера в отношении куриц. Подсудимый не стал отрицать свою вину и был направлен на психиатрическую экспертизу, признавшую его вменяемым. Суд вынес решение назначить фигуранту 6 месяцев исправительных работ, признав его виновным по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных митингах и политических акциях в поддержку либеральной оппозиции.
Горожaнин
2
26 июля 2021
11:54
Одно из самых "громких" видео последних дней в Сети: 15-летний внук в компании таких же мразей-отморозков, как и он сам, унижает своего деда, а потом заходит сзади, обхаркивает деду спину. Но этого ему мало, он расстегивает штаны и мочится сзади на ничего не подозревающего старика. Причина – не сошлись в политических взглядах: дед против Навального, а они за него. Вернее, это повод для таких действий. А причина в том, что этот подросток – нелюдь и последняя мразь. Он прекрасно осознаёт, что делает, что всё снимается на камеру, и специально демонстративно унижает деда.
Горожанин
0
26 июля 2021
13:21
Што, милок, новые методички подвезли?
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Проснулась в трусах: школьницу изнасиловали на «вписке», но точно она не помнит
20:00, 21.07.2021
Психиатр поведал, что будет с казанским стрелком Галявиевым после признания его невменяемости
19:00, 21.07.2021
17-летняя девушка умерла при родах вместе с ребенком
16:39, 21.07.2021
В РПЦ предложили запретить аборты по полису ОМС для женщин с доходами выше прожиточного минимума
16:12, 21.07.2021
В обычном мусорном баке у дома обнаружили тубус от ракетного комплекса «Игла»
15:43, 21.07.2021
ОНК: Казанский стрелок Галявиев переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
11:02, 21.07.2021
Простой российский полицейский: задержан сотрудник МВД с 22 квартирами
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
08:30, 21.07.2021
Водитель без прав насмерть сбил 16-летнюю девочку, беременную двойней
07:29, 21.07.2021
СКР проверяет сведения о сексуальной связи мальчиков в детском лагере «Радуга»
05:00, 21.07.2021
Эксперты назвали шесть продуктов, замедляющих старение после 50 лет
01:00, 21.07.2021
Мужчину, обвиняемого в убийстве жены и тещи, могут освободить от уголовного наказания
19:00, 20.07.2021
Медики в больнице отказали в помощи ребенку с отеком Квинке
16:08, 20.07.2021
Пьяный мужчина приехал на день рождения к родственнице с трупом на капоте
14:42, 20.07.2021
«В школу не пускал, заставлял работать»: фермер держал в рабстве женщину с 11-летним сыном
12:47, 20.07.2021
СК возбудил дело из-за развратных действий в отношении 9-летней девочки на пляже
10:49, 20.07.2021
Полуторагодовалая девочка поела винограда и умерла
08:39, 20.07.2021
Владимир Путин назвал бедность одной из четырех нерешенных в стране проблем
08:27, 20.07.2021
В России предложили ввести наказание за призывы к отказу от вакцинации
08:07, 20.07.2021
Методы воспитания: мать отрубила пальцы 8-летней дочери за невинную шалость
05:00, 20.07.2021
Астролог Никольская рассказала, как 4 ретроградные планеты повлияют на судьбу летом 2021 года
20:00, 19.07.2021
Настоящий полковник: полковник Генштаба взял на себя вину за ДТП, которое устроила его жена
19:00, 19.07.2021
Подростка насмерть завалило 14 тоннами пшеницы на ферме
15:33, 19.07.2021
От коронавируса скончалась врач-«идейная антипрививочница»
13:46, 19.07.2021
Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что поражение легких при COVID стало развиваться быстрее
13:19, 19.07.2021
Неприметный с виду бункер: под российским городом нашли частную тюрьму и крематорий
09:29, 19.07.2021
В Госдуме предложили выплачивать пособие в 10 тысяч пенсионерам, сделавшим прививку от коронавируса
08:16, 19.07.2021
Мужчина сбросил бывшую девушку с 15 этажа, а потом прыгнул за ней следом
07:35, 19.07.2021
Премьер-министр Мишустин назначил кураторов за каждым федеральным округом
07:18, 19.07.2021
18-летняя студентка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
01:00, 19.07.2021
Урок автохамкам: мужчина перекрыл трассу и угрожал автоледи доберманом за невключенный поворотник
00:01, 19.07.2021
Эксперты увидели связь между суммой денежных переводов и местом расположения колоний
20:00, 18.07.2021
Хотела стать стройнее, а попала в больницу с сепсисом: женщину госпитализировали после липосакции
19:00, 18.07.2021
Почти треть россиян выступили против идеи сделать рабочую неделю четырехдневной
15:58, 18.07.2021
Роковое летнее Полнолуние 24 июля 2021: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
14:14, 18.07.2021
7-летний мальчик решил инсценировать собственную смерть на пруду
12:45, 18.07.2021
Новорожденную девочку заморозили и выбросили в мусорный бак
12:04, 18.07.2021
На базе отдыха лев напал на 13-летнюю девочку
11:26, 18.07.2021
«Все, тюрьма»: Жириновский анонсировал ряд действенных наказаний для антипрививочников уже с осени
11:08, 18.07.2021
Российский врач рассказал о страшной опасности кондиционеров для иммунитета людей
10:53, 18.07.2021
«Как щенок»: мужчина обнаружил ребенка, который спал на обочине дороги
10:13, 18.07.2021
«Они бы устроили такую бучу»: менеджер певицы МакSим оправдалась за концерт в Казани
09:37, 18.07.2021
Директор казанской певицы МакSим ответила на информацию об отказе у Марины легкого
08:54, 18.07.2021
Новые выплаты назначат пенсионерам в России с 2022 года
08:17, 18.07.2021
Кот из кальянной смог распылить слезоточивый газ в магазине
08:03, 18.07.2021
В МВД подтвердили, что собираются ввести экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для автомобилистов
07:52, 18.07.2021
Поверили в себя: Украинская СБУ «обязала» российского министра обороны Шойгу явиться в Мариуполь
07:35, 18.07.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что заразные штаммы COVID-19 начали вытеснять все остальные
19:00, 16.07.2021
ГИБДД оштрафовала водителя за езду по городу на деревянном автомобиле
14:11, 16.07.2021
Умер около года тому назад: из реки выловили нижнюю часть мужского тела
13:43, 16.07.2021
Подростка затянуло в мясорубку на птицефабрике
10:12, 16.07.2021
Мать без маски увезли в отдел полиции, несмотря на плач ее маленького ребенка
07:31, 16.07.2021
Молодой сожитель бабушки решился на убийство ее годовалого внука
07:20, 16.07.2021
В России предложили уменьшить транспортный налог для тех, кто добровольно пройдет техосмотр
05:00, 16.07.2021
Женщина обнаружила в купленных помидорах записку с мольбой о помощи
01:00, 16.07.2021
Убийца сам явился с повинной из-за измучивших его по ночам кошмаров
18:02, 15.07.2021
Сегодня скончался актер и музыкант Петр Мамонов
16:12, 15.07.2021
Пожарные, пожаловавшиеся Путину на низкую зарплату, уволились из части
15:51, 15.07.2021
Путина попросили объявить тотальный локдаун в связи с ростом смертности от коронавируса
13:32, 15.07.2021
Годовалого малыша пришлось реанимировать после падения на разбитый стакан
11:37, 15.07.2021
Полицейского, стрелявшего в 13-летнюю школьницу за отказ целоваться, отправили в колонию
11:18, 15.07.2021
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу питомцев
07:55, 15.07.2021
Решила заработать: мать сняла порнофильм с участием своей шестилетней дочери
07:43, 15.07.2021
Шестилетний мальчуган ушел в магазин, прихватив 275 тысяч рублей
07:28, 15.07.2021
В Роструде разъяснили правила отстранения от работы непривитых сотрудников
00:01, 15.07.2021
Убили почетного работника образования: на свалке нашли фрагмент человеческой ноги и голову
20:00, 14.07.2021
15-летний подросток лишился пальцев в летнем трудовом лагере
16:33, 14.07.2021
Как в кино: сотрудники аэропорта приютили кота, которого хозяйка бросила перед рейсом
16:07, 14.07.2021
Бразильского президента госпитализировали с икотой, которая не прекращается уже две недели
13:51, 14.07.2021
Собака нашла обгоревшую пяточку: мужчина с питомцем нашли у детсада обгоревшие останки младенца
08:38, 14.07.2021
«Лежит трупом»: музыкальный критик Соседов рассказал о текущем состоянии певицы МакSим
07:59, 14.07.2021
Астролог Анисимова рассказала, от каких женщин мужчины уходят чаще всего
07:44, 14.07.2021
Полиция отказалась платить многодетной матери за дверь, которую ОМОН по ошибке штурмовал болгаркой
07:13, 14.07.2021
В России назвали сроки начала вакцинации от коронавируса у подростков
06:59, 14.07.2021
Россия вышла на четвертое место в мире по количеству заражений коронавирусом
01:00, 14.07.2021
«Лилит идет»: россиян предупредили о страшной опасности Черной Луны с 18 июля по 1 августа
00:01, 14.07.2021
Двое мужчин хотели разыграть друга, устроив его похищение с пляжа, но обознались
20:00, 13.07.2021
Мужчина из мести постирал кошку сожительницы в стиральной машине
16:52, 13.07.2021
Некурящим россиянам предложили увеличить ежегодный отпуск - что об этом думают в Казани?
16:03, 13.07.2021
Синоптики резвятся: Вильфанд пообещал ряду регионов «махровую жару», а некоторым - «мешки холода»
10:04, 13.07.2021
Подростка, зарубившего топором родителей и сестру, признали невменяемым
09:17, 13.07.2021
Дело в 11 томов: двух подростков 14 и 15 лет судят за убийства и изнасилование
07:38, 13.07.2021
21-летняя девушка умерла после жестокого секса с экс-полицейским
07:11, 13.07.2021
В России предупредили о возможном росте цен на незаменимые продукты
06:00, 13.07.2021
Представитель МИД Захарова рассказала, как дипломат США украл железнодорожную стрелку под Тверью
20:00, 12.07.2021
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки
17:20, 12.07.2021
Акушерка во время подпольного аборта отрезала голову ребенку: что решил суд?
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
«Он жив»: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
«Он хотел подражать»: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава «Метроэлектротранса» Казани
14:38, 21.05.2021
«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью