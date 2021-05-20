В Татарстане в оставшиеся дни мая установится холодная погода, пройдет дождь. Об этом сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Так, в мае было установлено несколько температурных рекордов – воздух прогревался до +33 градусов. Последний раз такая погода в мае была в 1996-1997 годах.

По словам профессора, в ближайшие пять дней ожидаются осадки – выпадет полумесячная норма, также прогнозируется понижение температуры. 21 мая пройдет дождь, температура днем будет +25 градусов, ночью +16 градусов.

22 мая днем будет +23 градуса, ночью +15 градусов, пройдет сильный дождь.

23 мая днем +25 градусов, ночью +15 градусов, дождь.

24 мая также прогнозируются осадки, днем температура поднимется до +28 градусов, ночью +18 градусов.