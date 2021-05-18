Одноклассника Ильназа Галявиева проверят на полиграфе. Всех детей, которые находились в школе в день трагедии, пригласили на допрос в СКР. Одноклассников самого стрелка, с которыми он учился в гимназии, пригласили в Следственный комитет повторно.

Правоохранители подозревают, что один из них мог располагать информацией о готовящемся нападении. На такую мысль навело странное поведение сестры юноши. Она 11 мая не пошла в школу без уважительной причины. На вопрос, почему она пропустила занятия, девочка ответила, что ее почему-то категорически не пустил в школу старший брат (одноклассник Галявиева), сообщает "КП". Есть подозрение, что молодой человек просто знал, что именно будет происходить в школе 11 мая.

Другой одноклассник вспомнил, что Галявиев, когда учился в школе, в одном из чатов предложил бросить в учительницу «коктейль Молотова». Он даже написал рецепт. Но тогда одноклассники решили, что эта такая жесткая шутка, потому что преподавателя многие не любили.

Школьники, которые пострадали во время вооруженного нападения на гимназию № 175, продолжают обращаться за помощью к медикам. Стрельба произошла утром 11 мая. В школу пришел 19-летний Ильназ Галявиев. Он выпустился оттуда всего несколько лет назад. Злоумышленник открыл огонь по ученикам и преподавателям — в результате погибли девять человек, семь из них - дети.