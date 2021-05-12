Восемь человек,пострадавших при стрельбе в казанской школе, в состоянии разной степени тяжести перевезут в Москву. Такое решение было принято сегодня исходя из медицинских показаний и транспортабельности пациентов, сообщил глава РТ Рустам Минниханов.

"Борт МЧС находится здесь, и в ближайшие часы пострадавшие будут перемещены в лучшие госпитали нашей страны. Это пятеро детей и трое взрослых. Хочу поблагодарить Владимира Путина за решение о подключении медицинских учреждений, федеральных органов, Министерства здравоохранения России. Я очень надеюсь, что первичная помощь, оказанная в Казани, и дальнейшее лечение в Москве дадут положительные результаты", - сказал Минниханов.

Напомним, что всего пострадали 23 человека, погибли девять. Похороны погибших прошли сегодня в РТ. Хронология событий в школе №175 - в материале ProKazan.ru.