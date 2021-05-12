Семеро детей и двое учителей школы №175, погибшие 11 мая при вооруженном нападении на учебное заведение, похоронены. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Сегодня в республике объявлен день траура по погибшим в этой трагедии. Принято решение Правительства Республики Татарстан об оказании финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим. И я надеюсь, что уже сегодня пострадавшие и семьи погибших получат финансовую поддержку. Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент 9 человек похоронены. Мы соболезнуем всем близким погибших, это – огромная утрата…", - сказал Минниханов.

Напомним, что расследование по поводу произошедшего в казанской школе будет вести центральный аппарат Следственного комитета РФ, в столицу Татарстана сегодня прибыл Александр Бастрыкин.