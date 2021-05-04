Сотрудники Госинспекции помогли доставить в больницу задыхающегося 2-летнего ребенка, у которого было затруднено дыхание. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Республике Татарстан.

Инцидент произошёл ночью 3 мая. В половине четвертого утром у инспекторов попросил помощи 30-летний водитель, находившимся за рулём Mercedes-Benz. Он пояснил, что у него в машине находится 35-летняя сестра с задыхающимся 2-летним малышом.

Тогда сотрудники полиции решили сопроводить транспортное средство с использованием спецсигналов. Через несколько минут ребенка удалось доставить в отделение больницы, где ему оказали необходимую помощь. В данный момент жизни малыша ничего не угрожает.