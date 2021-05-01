Потасовка футбольных фанатов в Казани попала на видео. Все произошло вечером 30 апреля.

Судя по кадрам, которые опубликовал Mash Iptash, драка происходила около ресторана "Урюк", здесь столкнулись фанаты разных команд. Точное число участников неизвестно, есть ли в результате потасовки пострадавшие, также не сообщается.

Конфликт с рукоприкладством погасили приехавшие на место правоохранители, несколько человек предварительно доставили в отдел.

Сегодня, 1 мая, в Казани будут играть "Рубин" и московский "Динамо, команда из столицы прилетела в Татарстан вечером 29 апреля.

Напомним, ранее в сети появилось еще одно видео с улицы Баумана, на нем "кричал как чайка" и танцевал мужчина с лицом актера Роберта Паттинсона.