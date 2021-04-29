В Казани по социальным сетям гуляет новый ролик, в котором использовано лицо голливудской звезды. Ранее на фоне достопримечательностей Казани станцевал "Джастин Тимберлейк", теперь на Баумана - актер Роберт Паттинсон.

"Не похож"

"Похож, но не он))"

"Что за дурачок опять" - пишут горожане в комментариях.

Напомним, ранее сегодня в соцсети попало видео со странным поведением водителя на дороге: мужчина на "Жигулях" на Ломжинской осуществил разворот на проезжей части, врезался в забор и вылетел на встречку.