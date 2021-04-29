Жительница Казани поделилась в социальных сетях своей историей: ее маму мошенники "развели" на 14 тысяч рублей за прочистку трех вентиляционных отверстий.

Женщина по имени Мария опубликовала в соцсетях пост с жалобой на действия не указанных лиц.

"Какие сейчас ушлые люди пошли... Зла не хватает! Очередные "мастера" развели маму, пожилую женщину на деньги. Сказали, что нужно прочистить вентиляцию и поменять решётки. За 3 вентиляции взяли 14000!!! Будьте осторожны, предупредите пожилых родственников!Кругом мошенники!",- пишет жительница Казани.

В комментариях казанцы начали делиться своими случаями столкновения с мошенниками.

"Заходили в прошлом году такие "додики", девица рыжая, листком бумаги формата А4, типа вентиляцию проверила, типа договор начала составлять, где нет ни печати, ни адреса юр.лица, вообщем "Филькина грамота", напечатано топорно, и за это запросила 9000"

"Мошенники орудуют по всему татарстану. У них документы на обслуживание чего-то. В основном жертвами становятся пожилые или больные люди. Им приводят примеры о смертельных случаях из-за отсутствия тяги. Потом говорят что тяги нет и разводят на деньги. Тарифы сильно завышены. Эту услугу по чистке вентиляции жко оказывает бесплатно по звонку".

"Как-то делал заявку в одном из домов на Короленко. 2 парня позвонили в соседнюю квартиру и стали петь про акции для пенсионеров и навязывать регулировку и ремонт окон по очень выгодным ценам. Я решил заступиться за бабульку и грубо отчитал этих товарищей зная их обычные разводы. Но внезапно за них заступилась бабулька-"Не считай мои деньги, я сама все знаю"=))))"

"Месяц назад тоже звонили в дверь, представляются "Эко климат Казань", - делятся горожане (орфография и пунктуация авторов сохранена).

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