Бывшего следователя в Казани судят за совершенное им пьяное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Первое заседание суда состоялось накануне, на нем рассмотрели дело о нетрезвом вождении бывшего силовика и тех необратимых последствиях, к которым оно привело, сообщает "Реальное время".

В прошлом году пьяный бывший следователь не справился с управлением и врезался в такси, в результате чего погибла 17-летняя пассажирка такси. Трагедия разыгралась на улице Чистопольской в Казани. Подсудимый полностью признал свою вину.