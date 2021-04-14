Ночью в 01:34 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в Лаишевском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На месте происшествия установлено, что горит бревенчатый дом, ликвидировать пожар удалось в 02:34. Огнеборцы в доме обнаружили тело 80-летнего мужчины. Известно, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере и злоупотреблял алкоголем.

На данный момент причина пожара устанавливается.

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