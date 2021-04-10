44-летняя учительница биологии одной из школ в Курской области совратила своего 12-летнего ученика, сообщает Telegram-канал Mash. Все стало известно, когда мать мальчика случайно заметила в смартфоне сына сообщение и изображения откровенного характера, которые почему-то пришли не от ровесниц, а от учительницы биологии, которая преподает в школе сына.

Мать и отец провели с сыном беседу, результатом которой стало признание подростка: с учителем были не только интимные переписки, но и вполне конкретные действия сексуального характера на практике.

В результате родители написали соответствующее заявление в правоохранительные органы. В рамках следственных мероприятий было открыто уголовное производство, подозреваемую отправили под домашний арест. Отмечается, у учительницы есть двое детей и супруг. Последний не верит, что его жена могла пойти на такое, и активно защищает ее.