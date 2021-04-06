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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после поджога в Зеленодольске

06.04.2021, 17:11 62 0 prokazan.ru

Прокуратура Зеленодольска потребовала возбудить уголовное дело после пожара в историческом квартале «Полукамушки». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар произошел 6 апреля ночью, загорелся дощатый пристрой с торца дома №15, после этого огонь распространился на веранду рядом стоящего дома №13. При этом указанные дома включены в единый госреестр объектов культурного наследия народов России.

По итогам проверки выявлены нарушения закона в действиях неустановленных лиц. В связи с этим прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

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Происшествия Зеленодольск Татарстан Общество
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15:45, 18.03.2021
Чудом остался жив: 11-летний мальчик выпал из окна 25 этажа
14:13, 18.03.2021
Глава Роспотребнадзора России рассказала об отмене масочного режима
08:58, 18.03.2021
Улицы Казани станут испытательным полигоном: на дороги выпустят полностью беспилотный транспорт
08:04, 18.03.2021
Ждать осталось немного: банковский аналитик предсказал обвал российского рубля
07:51, 18.03.2021
Мужчина убил своего друга из-за спора о том, как правильно резать сало
06:00, 18.03.2021
Жители Татарстана могут получить еще три дополнительных выходных - идея поддержана на высшем уровне
05:00, 18.03.2021
Мужчина в лифте набросился с кулаками на 10-летнего мальчика
19:00, 17.03.2021
Женщина прыгнула в открытый канализационный колодец следом за упавшим ребенком
17:44, 17.03.2021
Два года девочка страдала: муж и жена развращали 8-летнюю дочь
15:24, 17.03.2021
Учительницу заподозрили в развращении школьника, она рассылала эротическое видео
09:12, 17.03.2021
«Занесло на трассе»: в результате аварии с автобусом 17 человек пострадали, есть тяжелораненые
08:50, 17.03.2021
В больнице скончался 8-летний ребенок, которого собственная мать облила бензином и подожгла
08:22, 17.03.2021
Посчитают до копейки: налоговая с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне россиян
05:00, 17.03.2021
Пять человек погибли после взрыва телевизора
20:00, 16.03.2021
Делала «закладки» на Рублевке: чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с партией героина
11:23, 16.03.2021
Житель Петербурга забил молотком прохожего, приняв его за нечистую силу