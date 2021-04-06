Прокуратура Зеленодольска потребовала возбудить уголовное дело после пожара в историческом квартале «Полукамушки». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Пожар произошел 6 апреля ночью, загорелся дощатый пристрой с торца дома №15, после этого огонь распространился на веранду рядом стоящего дома №13. При этом указанные дома включены в единый госреестр объектов культурного наследия народов России.

По итогам проверки выявлены нарушения закона в действиях неустановленных лиц. В связи с этим прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

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