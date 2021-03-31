В Татарстане в ближайшее время не планируют снимать ограничения по времени работы баров, кафе и ресторанов. Об этом сообщила руководитель пресс-служба президента региона Лилия Галимова.

«Роспотребнадзор свое заявление уже сделал относительно запроса, который поступал от общепита. В данном случае решение о послаблении мер принимается не административным путем. Это делается на основании документов соответствующих органов. И Роспотребнадзор пока в этом не видит необходимости в части безопасности. У них есть вопросы к общепиту в части соблюдения мер предосторожности», - отметила спикер.

Ранее заведения общепита ограничили по режиму работы с конца октября 2020 года. Не раз предприниматели обращались к Рустаму Минниханову снять ограничения, но все тщетно.

Напомним, замглавы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на одной из последних конференций отметил, что в целом коронавирусные ограничения не будут сниматься в конце марта и начале апреля.

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