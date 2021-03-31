В Казани пьяный водитель «Фольксвагена» устроил ДТП. Об этом сообщается на странице программы «Вызов-112».

ДТП произошло на улице Четаева, мужчина протаранил «Ладу Приору» и «Мерседес». На месте происшествия сотрудники ДПС не смогли проверить состояние водителя с помощью алкотестера, так как он уснул прямо в патрульной машине.

Виновника ДТП отвезли в больницу на медосвидетельствование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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