Суд в Татарстане вынес приговор жителю Апастовского района, который обвинялся в избиении детей и неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что с декабря 2018 года по май 2020 года пьяный мужчина оскорблял и бил двух дочерей и сына за то, что они прятали от него алкоголь и спички. При этом мужчина мешал сыну делать уроки при включенном свете. Обвиняемый не признал свою вину.

Суд назначил горе-отцу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

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