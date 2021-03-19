На пресс-конференции о текущей эпидобстановке в Татарстане замруковоителя управления Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина рассказала, когда снимут ковидные ограничения.

«На сегодня до конца марта и возможно в первой декаде апреля не рассматривается вопрос о снятии ограничений. Профилактические мероприятия продолжаются. Уровень коллективного иммунитета также недостаточный. Пока мы видим, что доля объектов, которые нарушают введенные правила, не уменьшается», - отметила Любовь Авдонина.

По словам спикера, за сутки в Татарстане 48 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в соседней Башкирии сняли ограничения, при этом Анна Попова сообщила, что ситуация с вирусом стабилизируется.

К другим новостям:

- «Дверь отлетела из-за снега»: прокуратура Татарстана завершила проверку по факту сломанного трамвая.

- Едва не растерзали: около 127 школы в Казани стая бродячих собак напала на девочку.