В Казани 27 марта состоялось событие года в татарской музыке: на сцене Казань Экспо вручили премию татарского музыкального телеканала TMTV. На мероприятии побывала корреспондент ProKazan.ru. Как все прошло - в 15 фотографиях.

Премия прошла в шестой раз, участие в этом год приняли около 40 исполнителей. Все началось с красной ковровой дорожки.

Самым посещаемым местом перед концертом был, традиционно, буфет.

Наполняемость зала, видимо, соответствовала коронавирусным ограничениям. Или просто не все желающие смогли добраться до Казань Экспо?

Артисты постарались показать настоящее шоу: собрали и хорегографию, и спецэффекты, и все, что смогли придумать.

Зрители, кажется, пытались запечатлеть максимум происходящего: то тут, то там щелкали камеры и светились дисплеи смартфонов. И так в течение пяти часов.

Для многих самым ожидаемым артистом стал Элвин Грей, одну из песен он исполнил вместе с фанаткой.

Казалось бы, ожидаемым итогом премии должно быть вручение призов по номинациям - но нет, номинаций не было. Всем просто вручили статуэтки и дипломы.

Напомним, накануне вручения премии между двумя исполнителями произошел конфликт: в "Инстаграме" отношения выясняли Элвин Грей и Фирдус Тямаев. Юльякшин даже предлагал коллеге выяснить отношения в Казань Экспо, но разрешения конфликта не состоялось: у Тямаева, судя по его "Инстаграму", концерты были в других местах. Фанаты же обоих исполнителей не могут забыть их противостояние, одни поддерживают своих кумиров в соцсетях, другие огорчаются их поведением.

"Тямаев Лучший! И не нужен никакой TMTV", - комментируют фото Тямаева его поклонники.

"Так нравились твои, песни твое творчество, но после того как ты не красиво высказался в сторону Тямая очень разочаровалась",- сетуют подписчики Элвина Грея.

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