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Фото скриншот с видеозаписи

На шоу «Голос.Дети» к 8-летней девочке из Казани никто не повернулся на слепых прослушиваниях

28.03.2021, 00:16 78 2 prokazan.ru

В субботу, 27 марта, в эфир вышел выпуск шоу "Голос.Дети" с участием восьмилетней девочки из Казани. 

Элина Нигматуллина спела композицию "Пой, гармошка, веселей", наиболее известную в исполнении Александры Стрельченко. 

В итоге девочка допела песню, ни один из членов жюри к ней не повернулся. Однако после окончания выступления они пожалели о своем решении. Так, Егор Крид отметил речетатив, который был вставлен в песню, все хором отметили, что девочка молодец, а Светлана Лобода произнесла трогательную речь.

"Элиночка, солнышко, я прошу прощения у тебя. Я почему-то думала, что взрослая девчонка поет, а ты такая маленькая, такая красивая, такая аппетитная, так хочется тебя забрать теперь", - сокрушалась артистка. 

При этом Баста отметил, что у Элины еще впереди длинная творческая жизнь и она обязательно всего добьется. 

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комментарии

Ага
0
28 марта 2021
00:28
Батяня, батяня, батяня, комбат, не прятал гармошку за спины девчат.
Ага
0
28 марта 2021
00:34
%-8

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