В субботу, 27 марта, в эфир вышел выпуск шоу "Голос.Дети" с участием восьмилетней девочки из Казани.

Элина Нигматуллина спела композицию "Пой, гармошка, веселей", наиболее известную в исполнении Александры Стрельченко.

В итоге девочка допела песню, ни один из членов жюри к ней не повернулся. Однако после окончания выступления они пожалели о своем решении. Так, Егор Крид отметил речетатив, который был вставлен в песню, все хором отметили, что девочка молодец, а Светлана Лобода произнесла трогательную речь.

"Элиночка, солнышко, я прошу прощения у тебя. Я почему-то думала, что взрослая девчонка поет, а ты такая маленькая, такая красивая, такая аппетитная, так хочется тебя забрать теперь", - сокрушалась артистка.

При этом Баста отметил, что у Элины еще впереди длинная творческая жизнь и она обязательно всего добьется.

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