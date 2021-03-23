На пресс-конференции доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда в Казани растает снег. По многолетним данным в норме снег должен растаять в первой декаде апреля.

«Сейчас на улицах видим много снега. В Казани ежегодно растет высота снежного покрова, но количество дней со снегом уменьшается. Сейчас высота снега на метеоплощадках составляет 59 см, что выше нормы. По многолетним данным, полное разрушение снежного покрова у нас наблюдается в апреле. При этом зимой в Казани наблюдался недобор осадков», - отметил спикер.

По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, в апреле температура ожидается выше нормы на 4 - 5 градусов, осадки в пределах нормы. В мае ожидается дефицит осадков, но температурный фонд положительный, норма +13 градусов.

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