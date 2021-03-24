24 марта в сети появилась информация о том, что в Казани 60-летняя пенсионерка покончила с собой, а в предсмертной записке обвинила коронавирус, якобы врачи не захотели ее лечить и терпеть она уже больше не может.

Вице-премьер Татарстана, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике Лейла Фазлеева подтвердила факт произошедшего.

«По информации Минздрава Татарстана пациентка прошла лечение в одной из больниц республики, была выписана. Поражение легких было 1-2% медики сообщили, что ее выписали с положительной динамикой. Но несмотря на это человек принимает такой серьезный шаг», - отметила спикер.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, в феврале 2020 года женщина находилась на стационарном лечении в отделении кардиологии – тогда причиной госпитализации стала нестабильная стенокардия.

В марте 2021 года женщину отвезли в инфекционный госпиталь с подозрением на коронавирус. После окончания стационарного лечения, была выписана с улучшением. Кислородная поддержка не требовалась.

«Трагедия произошла через несколько дней после выписки из больницы. Выражаем соболезнования родным и близким», - заключили в пресс-службе ведомства.

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