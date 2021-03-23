Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и следователи Следственного комитета пришли в администрацию Елабужского муниципального района. Силовики провели обыски и изъяли документацию в исполкоме. Следствие интересуют все документы, которые касаются уголовного дела о махинациях с субсидиями в сельском хозяйстве, которые, как полагают в СК, имели место в 2019 году.

Само уголовное дело возбудили по факту мошенничества и превышения полномочий в отношении лиц, которые пока не установлены. Пока следователи стараются выяснить, куда же ушли средства, выделенные на субсидировании сельского хозяйства.

В документах указано, что средства пошли на ремонт объектов и покупку кормов для животных, на деле же фермеры покупали домашний скот.

Следствие проверяет сотрудников команды бывшего мэра Елабуги Геннадия Емельянова и все, что они подписывали в 2019 году.