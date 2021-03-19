В Татарстане 19 марта подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает местный оперштаб.

Так, умерли две женщины 86, 74 лет и двое мужчин 51, 73 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в республике от последствий ковида умерло 396 человек.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что вопрос о снятии существующих ограничений отложен до апреля, республика не готова.

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