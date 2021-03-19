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Фото: скриншот видео

Едва не растерзали: около 127 школы в Казани стая бродячих собак напала на девочку

19.03.2021, 11:50 127 2 prokazan.ru

В Казани во дворах на Мавлютова, 6 стая бродячих собак едва не растерзала девятиклассницу. Ее спасла зимняя одежда, которая смягчила укусы.

Теперь девочке нужно пройти курс уколов от бешенства. По словам мамы девочки, ей повезло, что она смогла отбиться, а если бы был маленький ребенок неизвестно, как это могло закончиться.

Как сообщает канал «Татарстан-24» со ссылкой на местных жителей, стаи собак нападают на людей уже не в первый раз. Несколько животных всегда ходят по детской площадке. Чтобы обезопасить себя, жители предлагают создавать приюты и искать хозяев.

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комментарии

Горожанин
0
19 марта 2021
12:12
Травить надо
Гараж
0
19 марта 2021
12:17
Постройте вокруг большой забор чтобы не видно было никого. Не пускайте туда собак. И чтобы никто не видел как дети маршируют и проводят другие мероприятия.

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Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
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После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
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«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
10:12, 26.02.2021
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
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Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида
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Водитель спас людей из горящего торгового центра, подогнав пассажирский автобус к зданию
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В России вырастут штрафы за неповиновение силовикам на митингах
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СМИ: в России планируется повышение тарифов на тепло и электричество
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Поздравление от возлюбленной на 23 февраля закончилось для мужчины переломом полового органа
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Полуголый тиктокер станцевал на братской могиле, видео попало в сеть
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Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
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Хозяин магазина, недовольный уборкой снега, выстрелил в дворника
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Два поезда в Серпухове разорвали тело мужчины на части
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