В Казани во дворах на Мавлютова, 6 стая бродячих собак едва не растерзала девятиклассницу. Ее спасла зимняя одежда, которая смягчила укусы.

Теперь девочке нужно пройти курс уколов от бешенства. По словам мамы девочки, ей повезло, что она смогла отбиться, а если бы был маленький ребенок неизвестно, как это могло закончиться.

Как сообщает канал «Татарстан-24» со ссылкой на местных жителей, стаи собак нападают на людей уже не в первый раз. Несколько животных всегда ходят по детской площадке. Чтобы обезопасить себя, жители предлагают создавать приюты и искать хозяев.

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