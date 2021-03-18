Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, отметила, что не считает нужным наказывать подростков, которые на днях подожгли памятник воину-освободителю в Заинске.

«Не считаю, что нужно наказывать детей, потому что они младшего школьного возраста. Им родители не объяснили, что такое памятник и память героев. Здесь нам нужно бороться не со следствием, а с причиной. Причина - работа с семьями, детьми, со школой», - отметила Волынец.

Также спикер рассказала, что планирует посетить Заинск, чтобы на месте разобраться в случившемся. Она призвала начать решать проблемы с подростками системным подходом.

Напомним, 17 марта в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, сделанный из "огнеупорного" материала.

Позже следователи опубликовали видео, где видно поджигателей памятника в Татарстане.

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