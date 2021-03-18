Следственный Комитет завел дело об уничтожении шестиметрового памятника Воину-освободителю в Татарстане. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Монумент сгорел в городе Заинске.

Памятник Воину-освободителю поставили к 75-летию Победы в Заинске, но не простоял он даже года. По документам, памятник построен из огнеупорных композитных материалов. Но на деле памятник за минуты превратился в пылающий факел. Когда приехали пожарные (примерно через 10 минут), от Воина остался только каркас.

Стало известно, что пожар не был случайностью. Четверо подростков (три девочки и мальчик) жгли на расположенном рядом Вечном огне ветки, а потом спалили венок, находившийся рядом, огонь с него и перекинулся на памятник.