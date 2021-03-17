Вечером 16 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в Заинске. На бульваре Победы горел композитный памятник Воину-освободителю. Силами Заинского пожарно-спасательного гарнизона пожар был потушен уже через 15 минут, сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания.

На месте работают представители прокураторы. Они намерены проверить все версии, включая версию ошибок на стадии установки памятника, для этого проверят исполнение контрактных обязательств. Ранее утверждалось, что монумент изготовлен из огнеупорного материала.

Некоторые из федеральных СМИ со ссылками на личные источники в органах утверждают, что причиной пожара могли стать хулиганские действия местных молодых людей.