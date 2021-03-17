Пользователи в соцсетях поделились видео огромной очереди на Баумана в Казани. Как оказалось, все эти люди стоят за бесплатным шашлыком.
«На Баумана народ стоит за халявным шашлыком», - подписали видео очевидцы.
В комментариях как обычно мнения разделились.
«Все правильно, не каждый день шашлыки бесплатно раздают»
«Ну как бы. Ради куска мяса. Ну нееет»
«Ужас, а что такое еще существует?»
«Видео будто из 90-х»
Судя по всему у ТЦ «Родина» открывается новое заведение, владельцы которого, так оригинально решили привлечь посетителей.
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