Пользователи в соцсетях поделились видео огромной очереди на Баумана в Казани. Как оказалось, все эти люди стоят за бесплатным шашлыком.

«На Баумана народ стоит за халявным шашлыком», - подписали видео очевидцы.

В комментариях как обычно мнения разделились.

«Все правильно, не каждый день шашлыки бесплатно раздают»

«Ну как бы. Ради куска мяса. Ну нееет»

«Ужас, а что такое еще существует?»

«Видео будто из 90-х»

Судя по всему у ТЦ «Родина» открывается новое заведение, владельцы которого, так оригинально решили привлечь посетителей.

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