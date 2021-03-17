В Казани 17 марта главное здание Казанского федерального университета на Кремлевской эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Произошла ложная сработка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. На данный момент технические специалисты университета разбираются в причинах произошедшего», - говорится в сообщении.

Пожарные подразделения не привлекались, на место выехала оперативная группа казанского пожарно-спасательного гарнизона.

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