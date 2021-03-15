Прокуратура Зеленодольска проведет проверку по факту ДТП, в котором водитель снегохода сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности», - говорится в сообщении.
Напомним, ДТП произошло в Свияжске после празднования Масленицы. Водитель буквально снес ребенка и протащил несколько метров, после чего девочка отлетела в сторону. Мужчина не стал слушать упреки очевидцев, а просто уехал.
По предварительной информации, девочка получила травму плеча, после оказания медпомощи отпущена домой. Личность водителя снегохода пока не установлена.
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