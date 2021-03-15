Следователи Татарстана возбудили уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков из Казани. Они подозреваются в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Так, зимой 2021 года молодые люди купили в интернете 10 поддельных купюр номиналом 5000 рублей и 6 марта сбыли две из них в торговых павильонах на Сибирском тракте. Молодых людей удалось задержать, подделки были изъяты из оборота, всего они успели сбыть 8 купюр и две выбросили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, подозреваемые расплачивались фальшивками в такси и с сотрудниками доставки. Также они купили незарегистрированную сим-карту, создали фейковые аккаунты и делали мелкие заказы, чтобы получить больше сдачи.

Задержанные признали свою вину в полном объеме. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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