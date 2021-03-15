В Казани в выходные произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

Так, вечером, около 18:35 22-летний водитель машины «Шевроле Круз» по улице А. Королева сбил 74-летнюю пенсионерку. По предварительной информации, женщина шла по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора.

В результате ДТП женщина получила перелом таза и ушиб головного мозга.

Всего в прошедшие выходные произошло 282 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими. В результате 4 участника ДТП получили травмы различной степени тяжести. 29 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения.

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