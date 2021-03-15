Во время масленичных гуляний в Свияжске водитель снегохода на скорости влетел в 11-летнюю девочку. Об этом пишут в телеграм-каналах.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что водитель даже не притормаживает при виде толпы, а через секунду сбивает девочку. Также на видео попали разборки после наезда – в ход шли кулаки и, вероятнее всего, неприличные выражения. Водителю-виновнику это не понравилось и он, не слезая со снегохода, уехал с места ДТП.

Девочку с травмами отвезли в местную больницу.

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