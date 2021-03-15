Происшествия с общественным транспортом в Казани не заканчиваются. 15 марта на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина столкнулись трамвай и ГАЗель. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

От удара у трамвая отлетела дверь, движение транспорта на время парализовано. При этом на картах большой пробки нет, но все равно лучше объезжать этот участок.

Напомним, не так давно трамвай врезался в столб. Видео и подробности.

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