На 15 марта в Татарстане зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Так, среди заболевших 17 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Из заболевших трое детей до 18 лет, 10 человек до 30 лет, девять человек до 50 лет, 11 человек до 60 лет, пять человек до 70 лет, семь человек до 80 лет, два человека до 90 лет.

В Казани выявили 22 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике зарегистрировано 18 733 случая ковида, 15 354 человека выздоровело, 11 за сутки.

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