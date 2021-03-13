Умерла татарстанская актриса, народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова. О ее уходе рассказали представители Альметьевского театра. Актрисе было 83 года.

Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

С 1961 года Нажиба Ихсанова была актрисой Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.

В 1982 году получила звание Народной артистки РТ, а в 2000 – Народной артистки РФ. В 1998 году стала Лауреатом Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.