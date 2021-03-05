Сотрудники УФСИН Татарстана пресекли попытку доставки наркотиков в колонию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при осмотре передачи сотрудники нашли крем для бритья, в нем ухищренным способом был спрятан сверток с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это каннабис весом 5 грамм.

Сейчас возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Родственникам осужденных рекомендуют самостоятельно формировать посылки и не передавать вещи, полученные от других лиц.

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